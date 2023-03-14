والي وهران: ترحيل قاطني العمارة المنهارة بحي سيدي البشير

كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود، أنه سيتم إعادة إسكان العائلات المقيمة بالعمارة القديمة التي انهارت جزئيا أمس الإثنين بحي سيدي البشير “البلاطو سابقا” بعاصمة ولاية وهران في سكنات جديدة.

وأعلن والي وهران، خلال معاينته لموقع الحادث ومتابعته لعمليات الإنقاذ عن فتح تحقيق لتحديد الأسباب المباشرة لهذا الإنهيار. كما أمر مسؤولي المصالح التقنية للبناء بالحذر الشديد عند منح رخص الهدم ورخص البناء. خاصة في المواقع التي تضم بنايات قديمة مهددة بالانهيار.

و تسبب انهيار هذه البناية القديمة التي تضم خمسة طوابق في إصابة ثلاثة أشخاص. حسب مصالح ولاية وهران وهم طفل و طفلة في العاشرة والتاسعة من العمر وسيدة تبلغ من العمر 75 سنة. وقد تم نقلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية المتخصصة في استعجالات الأطفال بالمركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب لوهران. حيث يخضعون حاليا للعناية الطبية اللازمة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الانهيار الذي سجل حوالي الساعة الثانية عشر و20 دقيقة، قد تسبب في إصابة شخصين “امرأة وطفلة” بجروح في حصيلة أولية. ومن جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

ترحيل قاطني العمارة المنهارة

وتنفيذا لتعليمات الوالي السعيد سعيود إنطلقت عملية ترحيل وإسكان قاطني البناية المنهارة بمنذوبية سيدي البشير حي بلاطو إلى سكنات لائقة بالقطب العمراني الجديد بوادي تليلات.

وهران.. فتح تحقيق معمق في حادث انهيار عمارة

من جهته أمر مجلس قضاء وهران، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق معمق حول حادث انهيار جزئي لعمارة بحي بلاطو. وهذا من أجل تحديد المسؤوليات.

كما أفاد بيان المجلس، فإن وكيل الجمهورية تنقل إلى عين المكان. وعاين أشغال حفر لتشييد بناية بجانبها.

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