والي وهران: إعادة ترميم العمارات القديمة الواقعة في النسيج العمراني القديم

ترأس والي ولاية وهران اليوم الإثنين إجتماعا مخصصا لملف ترميم العمارات الواقعة في النسيج العمراني القديم المنجز في الفترة ما قبل الاستقلال والواقعة وسط المدينة.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن عملية الترميم ستمس عدة محاور على غرار شوارع : العربي بن مهيدى ، خميستى ، معطى ، الأمير عبد القادر.

وأضاف البيان، أن الوالي قد أسدى تعليمة تخص تشكيل لجنة ولائية مكلفة بمهمة التنسيق والاشراف حول ترميم العمارات القديمة والواقعة في النسيج العمراني القديم، حيث يتكون هذا الملف من كافة المتدخلين قصد استدراك التأخر المسجل و إعادة الاعتبار لهذا النسيج العمراني القديم الواقع وسط المدينة عبر إتمام كل الدراسات المخصصة لمجموعة من العمارات الواقعة في الشوارع المذكورة سابقا.

كما أمر بتنصيب مقاولات مختصة بالترميم ، حيث يكلف مركز الخبرة والتشخيص التابع لهيئة الرقابة التقنية بمهمة الاشراف على الدراسات المنجزة من طرف مكاتب الدراسات و تحديد وضعية كل عمارة مسجلة في عملية الترميم.

كما أكد الوالى حرصه على هذا الملف و متابعته الشخصية له كونه يندرج في إعادة الاعتبار للنسيج العمرانى القديم المنجز في فترة ما قبل الاستقلال عبر عقده لاجتماعات دورية متكررة و برمجته لخرجات ميدانية مستقبلا للوقوف على سير هذا الملف.