والي وهران : استلام مصنع السيارات “فيات” نهاية أوت

كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود، أنه سيتم استلام مشروع إنجاز مصنع السيارات “فيات” بطفراوي (وهران) نهاية شهر أوت القادم. مضيفا أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة.

وقال سعيود في تصريح للصحافة على هامش زيارة لورشة المشروع قام بها إطارات من وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، وأحمد زايد سالم مستشار الوزير ومدير فرع شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة “ستيلانتيس” سمير شرفان، وسفير الجزائر بإيطاليا، عبد الكريم طواهرية. أن شركة “ستيلانتيس” وفرت كل الإمكانيات لتسليم المشروع في آجاله المحددة.

كما أضاف والي وهران، أن المشروع يتكون من مبنيين. وتبلغ نسبة تقدم الإنجاز في المبنى الأول 85 بالمائة. فيما تقدر 30 بالمائة في المبنى الثاني. مضيفا أن أشغال التهيئة الخارجية قد انطلقت.

وفيما يتعلق بربط المصنع بمختلف الشبكات، فقد أكد سعيود أن الربط بالكهرباء والهاتف والانترنيت مكتمل بنسبة 100 بالمائة. فيما ينتظر تزويده بالماء قريبا. إضافة إلى ربطه بشبكة الصرف الصحي التي تصب في محطة التطهير بالكرمة. مشيرا أن المنطقة الصناعية بطفراوي ستخصص 40 هكتارا لتوطين الموردين المحليين والشركات المناولة في مجال السيارات. مما يمثل فرصة أمام الراغبين في الاستثمار.

من جهته، أكد مدير فرع شمال إفريقيا والشرق الأوسط لشركة “ستيلانتيس” سمير شرفان. أن المصنع سيفتح 600 منصب شغل مباشر عند انطلاقه. وينتظر بلوغ 2.000 منصب الثلاث سنوات القادمة.

كما أبرز مستشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أحمد زايد سالم. أن برنامج مرافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة كان منذ البداية ضمن برنامج الاتفاق مع الشريك ”فيات”. حيث تعطى أهمية كبيرة لشركات المناولة المحلية. مضيفا أن نسب الإدماج ستبلغ 30 بالمائة سنة 2026. وتتضمن ختم الصفائح المعدنية وتصنيع هيكل السيارة ولطلاء وعديد اللواحق، على غرار المقاعد. بالإضافة كذلك إلى الكوابل والأغلفة البلاستيكية وجهاز القيادة والبطاريات وواقي الصدمات والإطارات وغيرها. حيث ينتظر أن ترتفع لتصل 40 بالمائة بعد عام 2026.

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