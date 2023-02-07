والي وهران :”ديون المولودية فاقت 200 مليار سنتيم.. يجب حل الشركة”

كشف والي وهران سعيد سعيود عن قيمة الديون لفريق مولودية وهران التي فاقت 200 مليار سنتيم.

وقال سعيد سعيود في تصريح له لـ “النهار” خلال زيارته لتدريبات اللاعبين ” بشهادة المسيرين الديون فاقت 200 مليار سنتيم، أحسن حل هو حل هذه الشركة مع تنازل المساهمين، يتحدثون عن قيمة مساهمة الشركة وقالوا أنّها وصلت إلى 8.4 و نحن نتحدث عن 4.4 مليار سنتيم داخل أروقة الإدارة”

كما أضاف والي الباهية ّ”مديونية الشركة 30 مرة أكثر من رأس الشركة، إذن هي مفلسة يجب حلّها بقوة القانون”.

وأردف سعيود “الجمعية العامة لم تنعقد تقريبا لسنوات و القانون يعاقب على هذا الأمر، في حالة الرفض سنتجه إلى العدالة و تعيين خبير قضائي لإدارة الفريق”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption