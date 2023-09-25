والي وهران: القضاء نهائيا على السكن غير اللائق والسكن القصديري عبر تراب الولاية

ترأس والي وهران، السعيد سعيود، اجتماعا تنسيقيا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس دائرة وهران، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، واطارات الولاية تناول وضعية قطاع السكن بالولاية.

وأضحت الولاية في بيانها أنه خلال الإجتماع تم مناقشة وضعية السكن على مستوى بلدية وهران، ( السكن العمومي الايجاري، الهش، والفوضوي ). بالإضافة إلى عرض عمل لجان السكن على مستوى البلدية والدائرة.

حيث أكد الوالي على ضرورة الإلتزام بالقضاء نهائيا على السكن غير اللائق والسكن القصديري عبر كامل تراب الولاية. وذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية الى تمكين المواطنين من حقهم في الحصول على سكن لائق .