والي وهران: “المجمعات الفوضوية ستحظى بالأولوية في عمليات الإسكان المستقبلية”

أكد والي وهران، عبد القادر جلاوي، اليوم الاثنين، حرصه على متابعة سير المشاريع السكنية بمختلف الصيغ.

وشدد على الرفع من سير وتيرة الأشغال خاصة التي تعرف تباطؤا، فيما يخص تنصيب المؤسسات المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية.

وأكد والي الولاية على الأخذ بعين الاعتبار قاطني السكنات الهشة القديمة، بوضع برنامج زمني، لمباشرة عملية إسكانهم في أقرب الآجال.

وأشار الى المجمعات الفوضوية التي ستحظى بالأولوية في عمليات الإسكان المستقبلية.

وأمر والي الولاية بأخذ كل التدابير اللازمة لإنجاح عملية إسكان 2805 عائلة مستفيدة من صيغة عدل شهر نوفمبر المقبل.

وأكد على ضرورة حصوله على تقرير مفصل حول تقدم باقي الأشغال، وتوفر الغلاف المالي اللازم، وإن اقتضى الأمر تدخله شخصيا.