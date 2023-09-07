والي وهران: دخول أكثر من 100 مشروع استثماري حيز الخدمة

كشف والي ولاية وهران، السعيد سعيود، عن دخول أكثر من 100 مشروع استثماري حيز الخدمة استفاد أصحابها من قرارات الاستغلال النهائية والمؤقتة. مؤكدا أن ولاية وهران قطب صناعي بامتياز باعتبار أنها تتوفر على استثمارات استراتيجية.

وجاء هذا خلال عرض قدمه المدير الولائي للصناعة، لوزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني والوفد المرافق له. والذي يتمحور حول واقع الاستثمار وافاق التنمية الصناعية بولاية وهران. الى جانب وضعية طلبات العقار والاستثمارات،المناطق الصناعية،مناطق النشاط ، والمؤسسات الناشئة ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته ثمن وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون جهود السلطات المحلية في تشجيع الاستثمار.

يذكر أن الوزير علي عون شرع صبيحة اليوم في زيارة وتفقّد لمعاينة عدة وحدات صناعية عمومية وخاصة على مستوى ولاية وهران. وكان والي ولاية وهران السعيد سعيود في استقبال الوزير الذي كان مرفوقا بسعادة سفير الجزائر بايطاليا، عبد الكريم طواهرية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم المرفق الصناعي. العمومي والخاص ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.