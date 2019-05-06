والي وهران: عقوبات قاسية على كل من يتلاعب بملفات السكن

توعد والي وهران، مولود شريفي، اليوم الاثنين، بعدم التسامح وتسليط العقوبات القاسية، على كل من يتلاعب بملف السكن.

يأتي هذا خلال ترأسه اجتماعا، بحضور الامين العام للولاية، رؤساء دوائر وهران،و المدراء التنفيذيين المكلفين بالسكن.

حيث تم خلال هذا الاجتماع تنصيب لأول مرة، على مستوى الولاية، لجنة ولائية، مكلفة بدراسة ملفات، وابداء الملاحظات.

مع التدقيق والتصديق على قوائم ملفات السكن الاجتماعي، والقضاء على السكن الهش والقديم، المحررة من طرف لجان الدوائر.

حيث تتكون هذه اللجنة من ممثلى مختلف المديريات الولائية، يرأسها الملحق بالديوان المكلف بالسكن.

وأسدى الوالي خلال هذا الاجتماع، مجموعة من التعليمات، متمثلة في مباشرة عمل هذه اللجنة بالتنسيق مع لجان الدوائر.

وشدد على ضرورة التحلى بروح بالمسؤولية، والعمل الميدانى المباشر، ووضع آليات مناسبة لدراسة الملفات، وتفادي كل الأخطاء التى قد تعرقل عمل اللجنة.