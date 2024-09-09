والي وهران عن حريق مستشفى الأطفال “كنستال”..فتح تحقيق وتشكيل خلية أزمة

كشف والي وهران، سعيد سعيود، اليوم الاثنين، عن تشكيل خلية أزمة، وفتح تحقيق في أسباب نشوب حريق في أحد أجنحة مستشفى الأطفال “كنستال”.

وأضاف والي وهران، أن “كلّ المرضى بخير والحمد لله، وتمّ التكفّل بهم مباشرة بعد الحادثة”.

كما أشار سعيود، خلال زيارته التفقدية لمكان الحادث، أن كل السلطات رافقته إلى موقع الحادثة. حتى يتم التكفل كلُّ من موقعه. لإعادة الجناح المتضرر إلى الخدمة سريعًا، بترميمه وإصلاح ما تضرر.

وإندلع حريق ليلة الأحد إلى الإثنين بمستشفى الاطفال كنستال بولاية وهران.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 00سا48د من اجل إخماد حريق شب بأحد أقسام المستشفى. أين تم اخماد الحريق على الساعة 01سا30د. كما تم تحويل 39 طفل الى المستشفى من بينهم 04 لهم صعوبة في التنفس.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 10 سيارات إسعاف. و14 شاحنة تدخل و04 شاحنات السلم الميكانيكي