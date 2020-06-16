والي وهران في زيارة تفقد لعدد من مشاريع قطاع العدالة

قام والي ولاية وهران رفقة النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقد لعدد من مشاريع قطاع العدالة بالولاية.

ويأتي ذلك، في إطار متابعة مشاريع قطاع العدالة بالولاية، وسعيا على استلام عدد من المرافق الهامة بهذا القطاع.

وتفقد الوالي، كل من المؤسسة العقابية 1000 سرير بمسرغين، والمؤسسة العقابية 1000 سرير ببئر الجير، وكذا مشروع انجاز محكمة السانية ومحكمة بئر الجير.

كما وقف ذات المسؤول، على وتيرة الأشغال بمختلف هذه الورشات، واستلامها في اجالها القانونية، خاصة وأنها قد عرفت وتيرة متسارعة خلال هذه الأيام، بعد رفع الحجر عن مختلف مشاريع قطاعي البناء والاشغال العمومية.