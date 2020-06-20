والي وهران في زيارة فجائية لعدد من مناطق الظل بهذه البلديات

يواصل والي وهران، زياراته إلى مناطق الظل بالولاية، وفي زيارة فجائية ثانية، تفقد صباح اليوم عددا من مناطق الظل.

ومست هذه الزيارات كل من بلديات مرسى الحجاج وأرزيو وسيدي بن يبقى وبلدية قديل.

وتأتي هذه الزيارات، للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات الموجهة للمصالح المعنية خلال مختلف الاجتماعات السابقة.

وعاين والي الولاية، كل من مناطق الحساسنة، الجفافلة والشواشة ببلدية مرسى الحجاج، ومنطقة حي قورين ببلدية أرزيو وقرية القصيبة ببلدية سيدي بن يبقى، ومنطقة بن ملوكة ببلدية قديل.

وخلال هذه الزيارة، وقف الوالي على مختلف المشاريع التنموية التي هي في طور الانجاز، وتلك المبرمجة للانطلاق خلال الأيام القادمة.

وتشمل مختلف المشاريع عددا من الانشغالات التي من أهمها الربط بشبكة الغاز الطبيعي، وشبكة الإنارة العمومية وشبكة الصرف الصحي.

بالإضافة إلى السكن الريفي، وتهيئة الطرقات، وترميم المؤسسات التربوية والتكفل بالنقل المدرسي.

وسيواصل الوالي، زياراته لمختلف المشاريع المسجلة للتكفل بمناطق الظل، وستتبع هذه الزيارة بزيارات أخرى لمختلف بلديات الولاية، حسب بيان لصفحة الولاية على فايسبوك.