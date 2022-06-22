والي وهران لـ “النهار”: “قادة دول سيحضرون حفل افتتاح التظاهرة منهم أمير قطر”

سيعرف حفل الافتتاح الرسمي لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران، حضور قادة دول والعديد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة، يتقدمهم أمير دولة قطر.

وقال والي وهران، سعيَد سعيود، في تصريح خص به “النهار”، إن حفل الافتتاح الذي سينطلق يوم السبت في حدود الساعة التاسعة مساءً، سيعرف حضورا لقادة دول، من بينهم أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ونائب الرئيس التركي ووزيرة الداخلية الإيطالية، وكافة وزراء الرياضة للدول المشاركة في التظاهرة، وآخرون من إفريقيا يرغبون في الحضور، وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي في الجزائر.

تنصيب لجنة وطنية تشمل مختلف الأسلاك الأمنية لتأمين ألعاب البحر المتوسط

وأكد الوالي أن تأمين التظاهرة سيكون من اختصاص لجنة وطنية أنشئت لهذا الغرض، تجمع بين مختلف الأسلاك الأمنية، وضعت مخططا أمنيا خاصا وباشرت في تطبيقه وفي تأمين الوافدين من الدول الأجنبية والمنشآت وغيرها “هناك مخطط أمني خاص بالتظاهرة أشرفت عليه لجنة وطنية أنشِئت لهذا الغرض”.

وعن إجمالي التكاليف التي صرِفت على تحضيرات التظاهرة، رد سعيَد سعيود قائلا: “كل قطاع لديه ميزانيته الخاصة به، على غرار الداخلية والجماعات المحلية ونظيرتها للسكن والعمران ولجنة التنظيم”.

وكانت الحكومة، وفي إطار التظاهرة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، قد برمجت رحلات دولية جديدة تربط مطار وهران بمطارات الدول المشاركة، على غرار رحلات “وهران – القاهرة – وهران” بصفة يومية إلى غاية الثاني عشر من جويلية الداخل، ومضاعفة تلك التي تربط وهران بتونس وغيرها من الدول الأخرى.

وأسدى الرئيس تبون خلال اجتماع خصص لاستعراض التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض الموسط، مطلع الشهر الجاري، تعليمات وتوجيهات لمختلف المسؤولين من أجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، تشريفا لصورة وسمعة الجزائر.

وخلال هذا الاجتماع، استمع رئيس الجمهورية إلى عروض مختلف القطاعات المعنية بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الدولية التي ستحتضنها مدينة وهران من 25 جوان الجاري إلى 6 جويلية الداخل.