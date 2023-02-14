والي وهران :”نحو تعيين الحارس القضائي لتسيير الحمراوة “

كشف والي ولاية وهران السعيد سعيود عن خطوة جديدة سيقوم بها لإنقاذ فريق مولودية وهران من المعاناة.

وقال والي ولاية وهران السعيد سعيود في تصريح له لـ “النهار” “نحو تعيين الحارس القضائي لتسيير مولودية وهران وأقول للمساهمين الحل سيكون بالتراضي أو بالتقاضي”.

وأضاف السعيد سعيود ” نحن هنا من اجل استرداد حق الفريق بقوة القانون، النادي الهاوي تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة، لتعيين الحارس القضائي، لما يعّين هو سيشرف على الفريق في مرحلة انتقالية”

كما أردف والي ولاية وهران “سيجبر الكل على التنازل و استعادة الفريق بالقوة، كل شخص سيحاسب”

وختم “اجتمع بكل واحد على حدى، كل ما حدث كان مركّب”.

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