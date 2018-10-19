والي وهران: “نريد منح مولودية وهران قاعدة مالية صلبة”

الرياضة
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والي وهران: “نريد منح مولودية وهران قاعدة مالية صلبة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف والي ولاية وهران، مولود شريفي، سعيه لمساعدة نادي مولودية وهران، من خلل محالته اقناع مؤسسة وطنية لمرافقة النادي.

وصرح مولود شرفي، لـ(و.أ.ج): “نريد منح مولودية وهران قاعدة مالية صلبة، ونحن في اتصالات مع ممولين لإقناعهم بإبرام عقود اشهارية مع النادي”.

وأضاف: “كسلطات محلية لم نتوان لحظة في مساعدة الفريق ووضع لاعبيه في أفضل الظروف، مهما كانت أحوالهم ووضعيتهم”.

وجاءت هذه التصريحات، من والي ولاية وهران، مولود شريفي، خلال زيارته أمس الخميس، للاعبين، عشية مباراتهم المنتظرة اليوم الجمعة، أمام شبيبة القبائل.


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