والي وهران:” نعمل على انجاح الشان ونتمنى حضورا جماهيريا قويا”

كشف والي وهران، السعيد سعيود، على تسخير كل الإمكانيات لإنجاح كأس أمم إفريقيا للمحليين، والتي سيحتضن ملعب ميلود هدفي مواجهتين برسم المنافسة.

وصرح الوالي سعيود لقناة النهار، على هامش وصول وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق لمطار أحمد بن بلة: “هدفنا حضور جماهيري كبير بملعب ميلود هدفي”.

وأضاف الوالي: نعمل على إنجاح هذه التظاهرة، ونتمنى حضور الجمهور في مقابلتي اليوم، رغم أن يوم الإثنين يوم عمل”.

وتابع المتحدث:”كل المنشآت جاهزة بما فيها ملعب كاستور، الذي تسلمناه مؤخراً، وسنقوم بعدة نشاطات ثقافية بمناسبة الشان وستكون برعاية مديرية الثقافية”.