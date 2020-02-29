والي وهران يأمر المسؤولين المحليين والمدراء التنفيذيين للخروج إلى الميدان

أعطى والي هران، تعليمات، لاتباع منهجية موحدة وواضحة، خلال عملية الإحصاء لمناطق الظل والنقاط السوداء، والتكفل بها من الناحية العملية أو المالية.

وحسب ما كشفه بيان ولاية وهران، اليوم السبت، كلف الوالي مكتب الدراسات، URBOR بإعداد ملف شامل وكامل لكل المعطيات المقدمة من قبل الفرق الميدانية، مستعينا بالصور والفيديوهات وكل المعلومات التي تمكن من تشخيص كل الوضعيات المسجلة.

كما أعطى الوالي تعليمات لمدير التربية، من أجل استبدال كل التجهيزات المدرسية المهترئة، على غرار الكراسي والطاولات، وذلك في أجل أقصاه يوم غد الأحد، وتوفير شروط التمدرس الافضل للتلاميذ.

كما سيتم معالجة النقاط الأخرى حسب طبيعتها، إما مباشرة كما يتم حاليا على مستوى ضاية سيدي الشحمي أو على المدى المتوسط من خلال تسجيل عمليات للتكفل بهذه النقاط.

وأكد الوالي انه سيتم أيضا التكفل أيضا بملف السكنات الفوضوية والسكن الهش وطالبي السكن الاجتماعي، وأن ملف السكن بكل صيغه يحظى باهتمام ومتابعة خاصة.