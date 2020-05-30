والي وهران يأمر بالتعجيل في ترميم بنايات وسط المدينة بعد انهيار سلالم إحداها

تم اختيار مكتب الدراسات المكلف بالدراسة التي هي في مراحلها الأخيرة، لترميم بناية شارع العربي بن مهيدي بعد انهيار السلالم

كما سيتم ترميم البناية، رفقة مجموعة من العمارات الواقعة وسط المدينة، وسيتم في غضون أيام مقبلة اختيار المقاولات المكلفة بالأشغال.

كما تم تكليف 3 مؤسسات من اجل ترميم السلالم المنهارة مؤقتا وارجاع الوضعية الى حالتها الاصلية، في انتظار اشغال ترميمها بعد اختيار المقاولة المكلفة بأشغال الترميم.

وأشار بيان ولاية وهران أن العمارة قديمة ومنجزة في الفترة ما قبل الاستقلال ومصنفة في الخانة البرتقالية، وغير مهددة بالانهيار، حيث يقع على عاتق مديرية التعمير ترميمها.

وجاء في بيان أنه على إثر تسجيل حادثة انهيار سلالم داخلية للبناية الكائنة برقم 26 شارع العربي بن مهيدي بلدية ودائرة وهران، متكونة من طابق أرضي +أربعة طوابق، أوفد الوالي على الفور كلا من رئيس الدائرة، ممثل الوالي، مديرة التعمير بالنيابة، مدير السكن بالنسبة ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة والمندوب البلدي للوقف على الاضرار الناجمة عن الحادثة، ومرافقة الجرحى ضحايا الانهيار.

وقد توجهت مصالح الحماية المدنية مباشرة عقب الحادثة، إلى عين المكان أين تم تقديم الإسعافات الأولية لشخص يبلغ من العمر 50 سنة، يعاني من إصابة على مستوى الرأس ليتم تحويله نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.

كما تم نقل شخصين من جنس ذكر الأول يبلغ من العمر حوالي 80 سنة والثاني يبلغ من العمر 16 سنة تم تحويلهم نحو نفس المستشفى، بعد تعرضهما لازمة نفسية، مع إجلاء العائلات المحصورة بإستعمال السلالم الميكانيكية.