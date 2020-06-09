والي وهران يأمر بتسريع تجهيز مستشفى 240 سرير بسيدي الشحمي

قام والي ولاية وهران، صباح اليوم، بزيارة فجائية غير مبرمجة مسبقا لعدد من مشاريع قطاع الصحة بالولاية.

ويأتي ذلك، عقب قرار السلطات العمومية رفع الحجر الجزئي تدريجيا، واستئناف نشاط قطاعي البناء والاشغال العمومية.

وتفقد الوالي، أشغال انجاز مستشفى 240 سرير بمنطقة النجمة ببلدية سيدي الشحمي، الذي تفوق نسبة الاشغال به 95 بالمائة، وهو حاليا في مرحلة تجهيزه.

وأكد الوالي على الاسراع في تجهيز هذا المرفق الهام، ووضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال، خاصة مع الوضعية الصحية التي تشهدها البلاد مع انتشار وباء فيروس كورونا.

كما تفقد والي الولاية نهار اليوم، مشروع انجاز مستشفى بسعة 240 سرير ببلدية قديل.

وتم الإنتهاء من إنجاز المشروع حاليا، والمصالح المعنية بصدد التحضير لتجهيزه، ووضعها حيز الخدمة في أقرب الاجال.