والي وهران يأمر بغلق الشاطئ الاصطناعي ” les genets”

أمر والي ولاية وهران بغلق الشاطئ الاصطناعي المسمى الجوالق les genets الواقع ببلدية وهران.

القرار جاء بناء على اقتراح مدير الصحة بسبب نتائج النوعية السيئة لتحاليل مياه السباحة للشاطئ وبناء على تقرير مديرية البيئة المتضمن وضعية شاطئ “الجوالق”.

وتتوفر ولاية وهران على 33 شاطئ مسموح للسباحة على مستوى مختلف مناطق الولاية.

كما تتواجد عبر اقليم الولاية عدد من المناطق والشواطئ تمنع فيها السباحة،

وتحسبا لصدور المرسوم التنفيذي والبروتوكول الذي سيحدد كيفيات الولوج إلى الشواطئ والاجراءات الواجب اتخاذها في إطار الوقاية من فيروس كورونا، سيتم اعداد قرار ولائي يتضمن قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة وكذا الشواطئ والمناطق الممنوعة للسباحة خلال موسم الاصطياف لسنة 2020.