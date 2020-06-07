والي وهران يأمر بمضاعفة ساعات العمل بالقطب العمراني الجديد بوادي تليلات

قام والي وهران، اليوم، بزيارة بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، مشروع انجاز القطب العمراني الجديد بواد تليلات.

ويبلغ عدد سكنات هذا القطب العمراني، والتي هي في طور الإنجاز، 10.700 وحدة سكنية اجتماعية، حيث قام الوالي بزيارة موقعين:

مشروع 3000 وحدة سكنية اجتماعية، والتي قدم من خلالها السيد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة عرضا حول تقدم المشروع السكني، الذي يعرف تقدما ملحوظا في أشغال التهيئة الخارجية.

ووجه والي الولاية تعليمات بمضاعفة ساعات العمل، خاصة بعد التسهيلات المقدمة لاصحاب المقاولات خلال فترة الحجر الصحي.

وذكر الوالي، أن عمال قطاعي البناء والأشغال العمومية تم تحديد فترة عملهم من الساعة الخامسة صباحا الى غاية الساعة السابعة مساء.

بالاضافة إلى أنهم غير معفيين من رخص التنقل الاستثنائية، ويمكنهم فقط تقديم وثيقة أو بيان يثبت عملهم في القطاع.

ثم قام الوالي، بتفقد المشروع السكني 2500 سكن رقم 02، والواقع أيضا بالقطب العمراني وادي تليلات و الذي يعرف انطلاق أشغال التهيئة الخارجية، والمتوقع استلامه قبل نهاية السنة الجارية.

كما استمع الوالي، لعرض حول تقدم أشغال التجهيزات التربوية التي تعرف تقدما ملحوظا على غرار الواقعة داخل مشروع 3000 سكن اجتماعي.

والتي تم الإنتهاء من إنجازها، وهي فى طور الانجاز بنسبة 70بالمائة، وهي متموقعة اداخل مشروع 2500 سكن رقم 02، والتي سيتم استلامها نهاية شهر جويلية المقبل.