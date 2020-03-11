والي وهران يتدخل لمرافقة المريض ايهاب من عين تموشنت في العلاج

تبعا للتقرير الذي بثته قناة “النهار” أمس الثلاثاء، والمتعلق بحالة المريض إيهاب بختي من عين تموشنت، تدخل والي وهران لمرافقته في العلاج.

الشاب ايهاب بختي، كان قد انطلق رفقة عائلته في رحلة ابحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط بغية اخضاعه لعملية جراحية مستعجلة.

قرار ايهاب وعائلته “الحرقة” جاء عقب حرمانه من التأشيرة قبل أن تحبط قوات الدرك الوطني محاولتهم الوصول إلى الضفة الأخرى.

وقد اتصلت مصالح ولاية وهران ممثلة في الوالي عبد القادر جلاوي بـ “النهار” للحصول على معلومات أوفر عن الحالة قصد امكانية مرافقته في العلاج وايجاد تسوية للإشكال القائم.