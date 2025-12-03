والي وهران يترأس اجتماعًا لرفع القيود عن مشاريع الاستثمار

ترأّس إبراهيم أوشان، والي ولاية وهران، صبيحة اليوم الأربعاء اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار التي تعيقها بعض القيود الإدارية والتقنية، والتي تحول دون دخولها حيّز الاستغلال رغم استكمال إنجازها.

وشارك في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة الولائية المكلّفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، منهممدير التقنين والشؤون العامة. مدير الصناعة، مدير البيئة، إضافة إلى ممثّل عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.

وخلال اللقاء، شدّد الوالي على ضرورة معالجة جميع الملفات العالقة للمستثمرين ضمن الآجال السريعة، مع الالتزام الصارم بتطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها. خصوصًا ما يتعلق بمنح رخص البناء و رخص الاستغلال.

وأكد الوالي أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لبرنامج الحكومة الرامي إلى تشجيع الاستثمار المحلي. و رفع العراقيل الإدارية التي تعترض إنجاز المشاريع الاقتصادية الهامة، بما يسمح بدخولها حيّز التشغيل ضمن الآجال المحددة. وبما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مناصب شغل جديدة على مستوى الولاية.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح لضمان معالجة فعّالة للمشاريع، ومرافقة المستثمرين. في كل مراحل إنجاز واستغلال مشاريعهم.