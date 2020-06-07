والي وهران يتعهد للتدخل لدى وزارة السكن لإتمام مشروع 13 ألف سكن بمسرغين

قام والي ولاية وهران، اليوم الأحد، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي بزيارة لتفقد أشغال إنجاز القطب العمراني الجديد احمد زبانة بمسرغين.

وقد أكد الوالي خلال هذه الزيارة على الاسراع في منح أوامر استئناف الاشغال لكل المشاريع المتوقفة، ابتداء من نهار اليوم، وذلك من اجل بعث وتيرة الاشغال بمختلف المشاريع واستلامها في اقرب الاجال.

وقد حضر الوالي عرضا حول تقدم أشغال إنجاز حصة 13.000 وحدة سكنية المقرر توزيعها هذ السنة.

وأكد الوالي على ضرورة إعطاء مصالح عدل لبرنامج محدد خاص بعملية التوزيع وتبليغه لممثلي جمعيات المكتتبين.

وقد طمأن الوالي المعنيين انه سيتدخل لدى الوزارة الوصية من اجل التسريع في الإجراءات الإدارية الخاصة بالصفقات، وكذا تخصيص اعتمادات مالية من اجل الانتهاء من الاشغال، على ان يتم تحديد تاريخ توزيع 2300 وحدة سكنية بالتنسيق مع المديرية العامة لوكالة عدل ووزارة السكن، خلال الايام القادمة.

هذا وقد أعطى الوالي تعليمات من اجل الاسراع في استغلال انجاز 4 مجمعات مدرسية ستكون جاهزة مع الدخول المدرسي، بالاضافة الى الاسراع في انطلاق أشغال إنجاز متوسطتين وثانويتين.

وبخصوص الطورين المتوسط والثانوي، فقط أكد الوالي على ضرورة التنسيق بين وكالة عدل ومديرية التربية وجمعية الحي، لإحصاء عدد التلاميذ في هذين الطورين وتخصيص نقل مدرسي مستقبلا في انتظار استكمال انجاز المرافق المدرسية المتبقية.

اما بخصوص المحلات، فقد أكد الوالي ايضا على ضرورة الاسراع في اجراءات بيع المحلات، مع السهر على ضمان تقديم الخدمة الادنى في المنطقة.

كما تتكفل بلدية مسرغين بإنجاز ملحقة ادارية وانجاز سوق جواري بالمنطقة، بالإضافة الى انجاز مقر وحدة الدرك الوطني من اجل ضمان تغطية أمنية بالقطب العمراني في انتظار انجاز مقر الشرطة بذات القطب.

في ذات السياق، حرص الوالي خلال زيارته ايضا على وضع مخطط لجمع النفايات المنزلية، مع ضرورة التحسيس والتنسيق بين مختلف المصالح من اجل التقليل من النفايات الصلبة الناتجة عن ترميم وتهيئة السكنات.