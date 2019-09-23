والي وهران يتفقد المركب الاولمبي استعدادا لألعاب البحر المتوسط

قام والي وهران، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية للمركب الاولمبي والقرية المتوسطية ببلقايد.

يأتي هذا في إطار متابعة التحضيرات الجارية لاحتضان مدينة وهران لألعاب البحر المتوسط.

وقام الوالي بمعاينة مختلف الورشات على مستوى الملعب الاولمبي 40 ألف مقعد، والشروع في تهيئة الأرضية لوضع العشب الطبيعي.

بالإضافة لمختلف الأشغال الثانوية بذات الملعب وغيرها من الورشات التي تجري الأشغال بها، ومشروعي انجاز القاعة متعددة الرياضات والمركب المائي.

خلال الزيارة، قام الوالي بإسداء العديد من التعليمات لرفع العراقيل المسجلة ومواصلة الأشغال بصفة عادية.

وقدم في هذا الشأن الضمانات اللازمة للمؤسسة الصينية MCC المكلفة بالانجاز بخصوص الاعتمادات المالية.

واشترط الوالي التزامها بتدعيم الورشات باليد العاملة، وتطبيق نظام العمل في الفترة الليلية بنظام 3*8 ساعات في اليوم.

كما طالب المؤسسة الصينية كذلك بضرورة دفع مستحقات المؤسسات المناولة، خاصة وان هذه المؤسسة قد تلقت كل مستحقاتها المالية السابقة.