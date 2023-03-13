والي وهران يتفقد المصابين جراء انهيار بناية بحي البلاطو

قام والي وهران السعيد سعيود، بزيارة المصابين بالمركز الاستشفائي الجامعي دكتور بن زرجب، جراء انهيار بناية بسيدي البشير.

وحسب بيان ولاية وهران، لقد اطمئن الوالي على صحة المصابين حيث تعتبر اصابتهم طفيفة وهذا عكس ما تداولته بعض الصفحات والتعليقات على صفحات الفايسبوك بخصوص وجود قتلى وهذا ما ينفيه الوالي ومصالح الحماية المدنية.

كما اعطى الوالي تعليمات لانشاء خلية ازمة لمتابعة والتكفل بالمتضررين من الانهيار.

وخلال تواجده هناك التقى هذا بساكنة البناية المنهارة وقاطني حي البلاطو حيث استمع الى انشغالاتهم وطمئنهم بشان التكفل باعادة اسكانهم.

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