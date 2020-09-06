والي وهران يتفقد مراكز الامتحانات عشية شهادة البيام

قام مسعود جاري، والي وهران، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات وكذا مركز حفظ والتجميع بالولاية.

البداية كانت بمقر مديرية التربية الذي يضم مركز حفظ المواضيع وتجميع أوراق الامتحان، أمانة اللجنة الولائية لمتابعة الامتحانات ومركز الاتصال.

وقدم مدير التربية شروحات حول عمل كل مركز، سواء بخصوص عملية حفظ أوراق الامتحان وكيفية نقلها ومن ثم إعادة جمعها.

كما قدم شروحات حول كيفية عمل مركز الاتصال العملياتي الذي يتولى جمع كافة المعلومات المتعلقة بسير الامتحانات وظروف إجراءها.

وبخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط، وتبعا لمدير التربية، فإن عدد المترشحين بولاية وهران يقدر بـ 26.958 تلميذا مسجلا.

ومن بين المترشحين لشهادة التعليم المتوسط 926 مترشحا حرّا، موزعين على 92 مركز للإجراء، يؤطرهم 7.760 أستاذا.

وقام بعدها الوالي بتفقد مركز الامتحان بثانوية العقيد لطفي ببلدية وهران ومركز الامتحان بمتوسطة المجاهد اسماعيل محمد ببلدية بئر الجير.

واطلع الوالي خلال زيارة هاذين المركزين على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها نظرا للظروف الصحية الراهنة، ومدى الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وأكد الوالي على توفير وسائل التعقيم والأقنعة والواقية وأجهزة قياس الحرارة والتباعد الجسدي، وتعقيم الأقسام وقاعات الامتحان بمختلف المراكز المعنية.

وبخصوص التحضير للدخول المدرسي المقبل، أكد الوالي اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وتهيئة كل الظروف لتمدرس التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية.

وفي هذا الخصوص، كلف الوالي مدير التربية بتشكيل لجنة تشرف على معاينة كل مراكز الامتحانات لتسوية كل الإشكالات.