والي وهران يتنقل إلى مكان انهيار سقف بناية

تنقل والي وهران، إبراهيم أوشان، إلى مكان حادث انهيار سقف وأرضية غرفة بالطابق الرابع لبناية، بحي المدينة الجديدة.

وفور وقوع الانهيار ، تنقّل إبراهيم أوشان، إلى عين المكان للوقوف على مجريات عملية الإنقاذ والاطمئنان على سلامة المواطنين. بحضور كلٍّ من رئيس أمن الولاية، المدير الولائي للحماية المدنية، رئيس دائرة وهران، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران.

وتمثل الحادث، الذي وقع اليوم الثلاثاء على الساعة 12سا 38دقيقة، في انهيار جزئي لسقف غرفة بالطابق الرابع لبناية قديمة. متكوّنة من أربعة طوابق، بـ 36 شارع سطمبولي حي المدينة الجديدة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الضحايا. حيث أسفر الحادث عن وفاة شخصين يبلغان من العمر 33 سنة وسنتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدكتور بن زرجب بحي بلاطو.

كما تنقلت مصالح أمن ولاية وهران إلى موقع الحادث وقامت بتأمين كافة المداخل. والطرق المؤدية إليه، مع تحديد محيط أمني لضمان سلامة المواطنين.