والي وهران يتنقل لبحيرة أم غلاز ويأمر بالتحقيق في كارثة نفوق الأسماك

بعد تطرق النهار لكارثة نفوق أعداد هائلة من الأسماك ببحيرة ام غلاز الواقعة ببلدية تليلات تنقل مساء اليوم والي ولاية وهران مولود شريفي رفقة المدراء التنفيذيين المعنيين الى عين المكان.

للوقوف على وضعية نفوق الأسماك على مستواها حيث طالب بايفاد لجنة وزارية لكل من وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية وهذا للقيام بالتحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

فيما تم رفع العديد من العينات من مختلف المصالح المعنية على غرار المرصد الجهوي للبيئة ومؤسسة سيور من اجل القيام بالتحاليل اللازمة.

كما سيتم في حال ثبوت تسجيل نفوق هذه الأسماك بسبب رمي مواد سامة وكيماوية معاقبة المتسببين في هذه الكارثة البيئية التي تهدد هذا الموقع الطبيعي الهام.