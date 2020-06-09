والي وهران يجري زيارات فجائية لمشاريع قطاعي الصحة والأشغال العمومية

قام، اليوم الثلاثاء، والي وهران، بسبع زيارات فجائية غير مبرمجة لقطاعي الصحة والأشغال العمومية في إطار تفقد ومراقبة مدى سير المشاريع بعد قرار استئناف النشاط.

وتفقد والي وهران مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي الخامس الذي دخل حيّز الخدمة بصفة مؤقتة، والذي يمتد على طول 21 كلم ويحتوي على 10 منشآت فنية، أين تبقى منه شطر بـ 2 كلم على انتهائه.

وفي إطار زيارة مشاريع قطاع الصحة، زار الوالي مشروع إنجاز مستشفى في بلدية “الكرمة” بسعة 60 سريرا وأعطى تعليمات بالرفع من وتيرة الأشغال لتسلم المستشفى في أقرب الآجال.

كما تفقد الوالي مشروع إنجاز مستشفى بسعة 120 سرير ببلدية وادي تليلات ووقف عند وضعية الأشغال ومدى تقدمها، أين اتضح بأن الوتيرة بطيئة مقارنة بالمشاريع الأخرى.

ليعرّج الوالي على مشروع إنجاز مستشفى في بلدية “قديل” بسعة 240 سرير، الذي انتهت فيه الأشغال وهو بصدد التجهيز لوضعه حيز الخدمة.

ليعاين الوالي مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بسعة 140 سرير ببلدية سيدي الشحمي، أين أمر بإنهاء المشروع في آجاله لما يميّز المشروع من أهمية للولاية والجهة الغربية للوطن.

كما عاين والي وهران مدى تقدم إنجاز مستشفى كبار الحروق في بلدية سيدي الشحمي بسعة 120 سرير، وأمر برفع وتيرة الأشغال فيه لاستدراك التأخر المسجل.

هذا وتفقد الوالي مدى تقدم أشغال إنجاز مستشفى “240 سرير” بمنطقة “النجمة” في بلدية سيدي الشحمي، مؤكدا على وضعه حيّز الخدمة قريبا بما أن نسبة تقدم الأشغال وصلت إلى 95 بالمئة.

معين تيت