والي وهران يحفز لاعبي الحمراوة قبل مباراتهم أمام شبيبة القبائل

حظي تعداد فريق مولودية وهران، بزيارة خاصة من طرف والي الولاية، سمير شيباني، قبل تنقلهم لمواجهة فريق شبيبة القبائل.

وكشفت إدارة مولودية وهران، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن تلقي لاعبي الفريق زيارة من والي الولاية، شيباني، والذي كان مرفوقا بمدير الشباب والرياضة، تجار عادل.

وسعى الوالي سمير شيباني، على تحفيز لاعبي الحمراوة، والرفع من معنوياتهم، من أجل العودة بنتيجة ايجابية من تنقلهم إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل.

يذكر أن فريق مولودية وهران، سيحا ضيفا على شبيبة القبائل، سهرة هذا الجمعة، على العاشرة ليلا، بملعب الشهيد “حسين آيت أحمد”، لحساب الجولة الـ20 من البطولة المحترفة.