والي وهران يدعو الى تقديم التسهيلات لتأسيس الجمعيات

دعا والي وهران، عبد القادر جلاوي، إلى تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتأسيس الجمعيات ولجان الأحياء.

كما طالب الوالي، بالإسراع في منح الاعتمادات للجمعيات المنشأة حديثا.

وبعد إستماع جلاوي لبعض التدخلات الخاصة بانشغالات مختلف تنظيمات المجتمع المدني، ودعاهم لضرورة تكاثف جهود الجميع في إطار تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، والتنسيق بين مختلف تنظيمات المجتمع المدني في إطار منظم وكذا مع السلطات العمومية.

للإشارة، حضر والي ولاية وهران جانبا من لقاء السلطات المحلية لأرزيو، مع مختلف الجمعيات ولجان الأحياء بالبلدية.

ويأتي اللقاء، في إطار تعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية، وتنظيم العمل الجمعوي وإشراك الجمعيات في التنمية المحلية.