والي وهران يدعو لتنظيف وتهيئة البالوعات استعدادا لأمطار محتملة وتقلبات جوية

أمر والي ولاية وهران بضرورة القيام بعمليات تنظيف وتهيئة البالوعات التي تعرف انسدادا بسبب القمامات المنزلية والأعشاب. وذلك استعدادا لأمطار محتملة وتقلبات جوية خلال فصل الخريف.

وفيما يتعلق بتهيئة المدارس الإبتدائية، إستفادت الولاية من مبلغ مالي مقدر ب 1450.000.000 دج. موجه لتهيئة وترميم المدارس الإبتدائية عبر مختلف بلديات الولاية. وهي العملية التي سمحت بالتكفل الجيد بكلّ النقائص المسجلة في مرحلة التعليم الابتدائي. وتحسين ظروف التمدرس خلال الدخول المدرسي 2024_2025.

وقد تم ترميم 302 مدرسة ابتدائية بمختلف الأشغال، والتي تضم ترميم مساكة السطوح، تهيئة الساحة. تهيئة دورات المياه،ترميم الأقسام، صيانة وتجديد التدفئة، انجاز 61 ملعبا للتربية البدنية. وتهيئة 05 قاعات دراسية الى مطاعم مدرسية جديدة،كما تمّ إقتناء مختلف التجهيزات المدرسية. من تجهيز الأقسام وتجهيزات الإعلام الآلي، وكذا تجهيزات المطاعم المدرسية.

وقد بلغ عدد التلاميذ بالطور الإبتدائي 216.310 تلميذ، 151.908 في الطور المتوسط،و64.278 متمدرس في الطور الثانوي.

وأشار أن هذا التعداد مرشح للارتفاع في انتظار العمليات المرتبطة بالتسجيلات والتحويلات. على مستوى المنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية خاصة في المستوى التحضيري. والسنة أولى ابتدائي للأطفال الطالبين التسجيل الاستثنائي والمحددة بآجال معينة.

وأبرز مدير التربية أن عملية توزيع الكتاب المدرسي، على المؤسسات التربوية انطلقت منذ مارس 20240. ليصل عدد الكتب الموزعة الى 5.608.735 كتاب منها 1.972.312 كتاب خاص بالمجانية للتلاميذ المحتاجين.

كما تم فتح نقطتي بيع على مستوى المركزين الجهويين لتوزيع الوثائق المدرسية بكل من بلدية وهران،وحاسي بونيف. و47 نقطة بيع لدى المكتبات الخاصة. ومعرضين للكتاب المدرسي بكل من بلدية وهران وأرزيو.

كما تعززت الولاية بتجهيز 11 مدرسة ابتدائية أخرى بالألواح الإلكترونية كمرحلة ثالثة. لتصل الى 38 مدرسة ابتدائية مجهزة بالألواح الإلكترونية عبر بلديات الولاية.

وأسدى المسؤول التنفيذي الأول تعليمات بضرورة ضبط كافة الترتيبات خاصة من حيث الصيانة. مع القيام بعمليات مركزة لتنظيف المؤسسات التربوية وتجهيزها استعدادا للدخول المدرسي، خاصة مداخل المدارس.

من جانبه، أكد مدير التجارة أن سوق الولاية يعرف وفرة للأدوات والمستلزمات المدرسية. وبنوعية مختلفة وأسعار تنافسية، تلبي الاحتياجات والأذواق المطلوبة.