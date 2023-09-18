والي وهران يزور الفنان حمزة فغولي للاطمئنان على حالته الصحية

قام والي وهران، السعيد سعيود، اليوم الاثنين، بزيارة للفنان القدير “حمزة فغولي” المعروف بـ”ماما مسعودة”. للاطمئنان على حالته الصحية اثر إصابته بوعكة صحية.

ويتواجد الفنان بمصلحة جراحة الأعصاب بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 1954 بايسطو.

كما أثنى والي وهران على مسيرة الفنان وتمنى له الشفاء العاجل .ومن جهته ثمن الفنان حمزة فغولي هذه الزيارة والالتفاتة الانسانية لوالي وهران.

“ماما مسعودة” يجري عملية ناجحة على مستوى الرأس

وأجرى الفنان القدير حمزة فغولي المعروف باسم “ماما مسعودة”، ماي الماضي، عملية جراحية على مستوى الرأس بمستشفى جراحة الأعصاب في شرشال.

كما كان الفنان الفكاهي الذي ذاع صيته من خلال أدائه لدور “ماما مسعودة في السلسلة الفكاهية” حديدوان. قد أصيب بوعكة صحية مما استلزم إجراء عملية جراحية دقيقة.

وللممثل القدير حمزة فيغولي المنحدر من ولاية تيارت و البالغ من العمر 84 سنة و هو متزوج و أب لثمانية أبناء. رصيد ثري في التمثيل المسرحي و السينمائي أشهرها “حديدوان” و “الطاكسي المخفي” و “شرف القبيلة” و “كيد الزمان”. و “رايح جاي” إلى غيرها من الأعمال الفنية الأخرى.

وتنقل والي ولاية تيارت، علي بوڨرة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي الوكال بخيرة. إلى ولاية تيبازة، قصد الاطمئنان على حالة الفنان القدير حمزة فغولي. بمقر إقامته بتيبازة بعد اجراءه لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس بمستشفى جراحة الأعصاب بشرشال.

ومن خلال هذه الزيارة أثنى والي تيارت على مجهودات و أعمال الفنان حمزة فغولي في المجال الفني. والتي ساهمت في تربية النشئ كما وجه له الدعوة لحضور احتفالات عيد الفنان بتيارت.