والي وهران يزور تدريبات مولودية وهران ويحفز اللاعبين

قام والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، بزيارة تحفيزية لفريق مولودية وهران خلال الحصة التدريبية التي جرت، الأربعاء، بملعب ميلود هدفي، وذلك بحضور رئيس النادي، هشام قناد، وعدد من مسؤولي الفريق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم السلطات المحلية للنادي وتشجيع اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة، إذ تبادل والي الولاية الحديث مع اللاعبين والطاقم الفني، ودعاهم إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين النتائج وإعادة الفريق إلى مكانته المعهودة.

من جهتها، عبرت إدارة مولودية وهران عن شكرها وتقديرها لوالي الولاية على هذه الالتفاتة. مؤكدة أن هذه المبادرة تعكس حرص السلطات المحلية على مرافقة النادي وتوفير الظروف المناسبة لنجاحه.

كما شكلت الزيارة دفعة معنوية كبيرة للاعبين والطاقم الفني، إذ أكدوا عزمهم على بذل كل ما في وسعهم لتحقيق تطلعات أنصار مولودية وهران خلال الفترة المقبلة.