والي وهران يزور جرحى حادث انهيار السكنات القصديرية

تنقّل سمير شيباني، والي ولاية وهران، صبيحة اليوم الأحد، إلى المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب للاطمئنان على صحة المصابين في حادث انهيار 5 سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية و دائرة وهران، والوقوف على ظروف التكفل الطبي بهم.

وخلف حادث الإنهيار كحصيلة نهائية وفاة 04 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 05 سنوات و 43 سنة. وإصابة 13 شخصا لهم جروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 75 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

طالع أيضا:

بينهم أطفال.. 4 وفيات في انهيار سكنات قصديرية بوهران

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور