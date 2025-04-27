والي وهران يزور جرحى حادث انهيار السكنات القصديرية
بقلم عايدة.ع
تنقّل سمير شيباني، والي ولاية وهران، صبيحة اليوم الأحد، إلى المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب للاطمئنان على صحة المصابين في حادث انهيار 5 سكنات قصديرية بالمكان المسمى أرض شباط بلدية و دائرة وهران، والوقوف على ظروف التكفل الطبي بهم.
وخلف حادث الإنهيار كحصيلة نهائية وفاة 04 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 05 سنوات و 43 سنة. وإصابة 13 شخصا لهم جروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 75 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
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