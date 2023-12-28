والي وهران يستقبل القافلة الشبانية للذاكرة خاصة بالجالية الوطنية

استقبل والي ولاية وهران، السعيد سعيود، وفد من شباب الجالية الوطنية بالخارج، الذين كانوا ضمن القافلة الشبانية التي حطت الرّحال بولاية وهران.

وحسب ولاية وهران، اللقاء احتضنته المدرسة العليا للفندقة والاطعام، وحضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي. أعضاء اللجنة الأمنية، السلطات المحلية، مدير الشباب والرياضة وممثلي منظمات الأسرة الثورية.

ويشرف على تنظيم هذه القافلة وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مسجد باريس الكبير. وهي تهدف إلى ربط جسور التواصل واللحمة بين أبناء الجالية الوطنية بالخارج ووطنهم الأم.

يشار أن هذه المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون، القاضية بضرورة العمل على مدّ جسور التواصل بصفة دائمة بين الجزائر وأبنائها أينما كانوا بترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن لدى الشباب.

من جهتهم، ثمّن أبناء الجالية هذه المبادرة، وتوجهوا بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. نظير الاهتمام الكبير الذي يوليه للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، كما تقدّموا بعبارات الشكر والعرفان الى الوالي على حسن الاستقبال.

جدير بالذكر أن قافلة الذاكرة لشباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، جابت ستة ولايات تاريخية كان آخرها ولاية وهران. أين اكتشفوا جمال المدينة خلال قيامهم بجولة سياحية شملت مختلف المعالم التاريخية و الدينية التي تزخر بها وهران.

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