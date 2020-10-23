والي وهران يستقبل المعلمة سيديا مرابط وهذا ما دار بينهما

استقبل والي وهران، أمس الخميس، المعلمة سيديا مرابط من المدرسة الابتدائية “بن زرجب”.

يأتي هذا إثر الحادثة التي وقعت خلال طرحها أمام ذات المسؤول لنقائص تخص هذه المدرسة بمناسبة الدخول المدرسي.

وأشارت المعلمة مرابط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب استقبالها من طرف والي وهران أن المدرسة الابتدائية وأساتذتها ستحظى بالتفاتة.

وأبرزت نفس المعلمة أنها لم تكن تقصد من وراء استعمال عبارة “العهد الاستعماري” أثناء طرحها لانشغالات المؤسسة التربوية أي إهانة.

وقالت المعلمة سيديا “كان وصف العهد الاستعماري تعبيرا مجازيا من أجل إبراز حالة وقدم الأثاث “.

وشكرت المعلمة كل من تضامن معها إثر هذه الحادثة من أستاذة وجمعيات وأولياء التلاميذ.

وعبرت عن أمنيتها في أن تكون المدرسة الابتدائية وإطاراتها محل اهتمام من أجل مصلحة التلاميذ.

بدوره قال والي وهران للمعلمة إنه لا يحبذ طرح أمور خاصة أمام التلاميذ والطاقم التربوي، خاصة بذلك الوصف.

وبالنسبة لإهانة البروتوكول للمعلمة، وعد والي وهران بأنه سيتحذ الاجراءات اللازمة ضده.