والي وهران يستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وخطيب المسجد الأقصى

استقبل والي ولاية وهران، سمير شيباني، صباح اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى فضيلة الشيخ الدكتور مبروك زيد الخير رفقة ضيف الجزائر فضيلة الشيخ عكرمة سعيد عبد الله صبري خطيب المسجد الأقصى، والوفد المرافق لهما.

وحسب بيان لمصالح ولاية وهران، تم الاستقبال بحضور مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران. حيث سيشرف فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد عبد الله صبري على محاضرة بجامعة. وهران 2 بعنوان: “القدس الشريف: أمانة الله الخالدة لدى أمة المسلمين الماجدة”.

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