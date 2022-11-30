والي وهران يستقبل وفدا رسميا من المملكة العربية السعودية

استقبل صباح اليوم الأربعاء، السعيد سعيود، والي ولاية وهران، وفدا رسميا من المملكة العربية السعودية بمقر الولاية.

وكانت مناسبة زيارة هذا الوفد الى ولاية وهران في اطار مجاملة. حيث حضر هذا اللقاء كل من السادة الامين العام للولاية ،رئيس ديوان السيد الوالي ، مدير التقنين والشؤون العامة .

وتطرق اللقاء الى العلاقات التي تميز دولة الجزائر مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وسبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.