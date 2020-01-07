والي وهران يسقبل الممثل الكوميدي مصطفى هيمون

استقبل والي ولاية وهران عبد القادر جلاوي اليوم عدد من الفنانين بالولاية و على رأسهم الممثل و الفنان الكوميدي مصطفى هيمون

وعرض مصطفى هيمون المعروف بمصطفى “غير هاك” انشغالات فئة الفنانين بالولاية.

وفي إطار متابعته لوضعية الفنانين أوفد والي الولاية كل من مدير الصحة ومدير الثاقة للإطلاع على وضعية الفنان الشيخ نونة أين أمر بالتكفل بوضعيته الصحية ومتابعتها من قبل المديرين شخصيا.

كما أمر الوالي باقتناء كل اللوازم الطبية التي يحتاج إليها المعني، كما استقبل الوالي ممثلين عن المجتمع المدني و جمعيات الفئات ذوي الإحتياجات الخاصة

وأشاد والي وهران في الأخير بالمكاسب التي حققتها هذه الفئة في مختلف المنافسات الدولية و تشريفهم للجزائر، مؤكدا بأن فئة ذوي الإحتياجات الخاصة تتلقى كل الدعم من السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة أن هذه الاستقبالات تضاف اليها استقبالات الأمين العام للولاية لمختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية.

وتضاف اليها استقبالات خلية الاستماع الى انشغالات وشكاوى المواطنين التابعة لديوان الوالي، والتي تقدم عروض حال حول كل الاستقبالات الوالي، والتي يتم بدورها توجيهها للمصالح الادارية المختصة للفصل فيها.