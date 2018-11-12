والي وهران يسلم لمسؤولي الحمراوة مفاتيح المقر الإداري للنادي

سلم والي ولاية وهران، مولود شيريفي، لمسؤولي نادي مولودية وهران، مفاتيح المقر الإداري للنادي، بعد الإنتهاء من أشغال ترميمه.

وزار مولود شيريفي، فريق مولودية وهران، خلال التدريبات التي أجراها الفريق تحسب لمواجهة اتحاد العاصمة، أين قام بتسليم مفاتيح المقر الإداري للنادي، لرئيس النادي حاج أحمد بابا.

وصرح والي وهران، بهذه المناسبة: “كسلطات محلية، لن ندخر أي جهد، لوضع فريق مولودية وهران، في أحسن الظروف”.

وأضاف: “نحن جد متفائلون بمشوار الفريق في بطولة هذا الموسم، ونتوقع نتائج جد مفرحة للفريق انشاء الله”.

وحفز والي ولاية وهران، مولود شيريفي، لاعبي الحمراوة، قبل مواجهتهم لاتحاد العاصمة، أين وعدهم بمنحة 14 مليون سنتيم، في حال تحقيقهم للفوز بهذه المباراة.