والي وهران يشارك في انطلاق عملية الترويج للألعاب العربية الجزائر 2023

شهدت ولاية وهران، اليوم الإثنين، وبحضور والي الولاية، سعيد سعيود، انطلاق عملية الترويج للألعاب العربية 2023 المقررة بالجزائر.

وخلال هذه العملية الترويجية، صرح الوالي سعيود لتلفزيون “النهار”: “اليوم شهدت ولاية وهران، عملية ترويجية للألعاب العربية المقرر في الفترة ما بين 5 إلى جويلية المقبل”.

كما أضاف: “هذه المبادرة جاءت من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني من جمعيات وناشطين بالإضافة للمواطنين”.

وتابع الوالي سعيد سعيود: “الكل يشهد بأن وهران جاهزة للاحتضام هذه التظاهرة، وكل المنشآت الرياضية بواصفات عالمية”.