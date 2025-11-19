والي وهران يعاين أشغال مشروع توسعة الميناء 

قام والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، اليوم الأربعاء، بزيارة ميناء أرزيو، حيث عاين مشروع التوسعة وتلقى شروحات حوله.

ووفقا لبيان”ميناء وهران”، تلقّى الوالي شروحات من طرف الرئيس المدير العام للميناء حول أشغال التوسعة التي تعرف وتيرة متقدمة بلغت 56 بالمائة.

وتتضمن أشغال هذا المشروع الهيكلي، إنجاز رصيف تجاري جديد يمتد على طول 1200 متر، ويتربع على مساحة 52 هكتارا ويضم إجمالا أربعة مواقع مخصصة لتصدير اليوريا ومختلف المنتجات الحديدية.

ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إضفاء ديناميكية أكبر في حركة البضائع بالميناء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة مع تشجيع ترقية الصادرات خارج المحروقات.