والي وهران يعاين مكان حادث انزلاق التربة بعين الترك

تنقل والي ولاية وهران، سمير شيباني، صبيحة اليوم الثلاثاء، لمعاينة مكان حادث انزلاق التربة على مستوى ساحة 20 أوت بالقرب من محور الدوران ،وسط بلدية عين الترك.

يشار أن بلدية عين الترك شهدت صبيحة اليوم، حادث انزلاق التربة على مستوى ساحة 20 أوت بالقرب من محور الدوران وسط المدينة. ما أثار هلعا وسط سكان المنطقة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر حجم الحفرة التي خلفها الحادث. الذي لم يخلف أي خسائر بشرية لحد الساعة.

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