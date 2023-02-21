والي وهران يعلن انسحابه من مساعيه في إنقاذ “الحمراوة”

كشف والي وهران السعيد سعيود أنّه لن يتدخّل مجدّدا لحل مشاكل مولودية وهران ولن يقوم بـ “تحرير” الفريق حسبه.

وقال والي وهران في بيان عبر الصفحة الرسمية لـ “الولاية”، اليوم الثلاثاء، أنه يعلن انسحابه الرسمي وعدم التدخّل في شؤون الفريق ابتداء من اليوم.

كما أكدّ أنه رغم المجهودات والمساعي الخالصة التي قام بها. إلا انه لن يلتمس أي إرادة حقيقة مسؤولة من قبل القائمين على تسيير النادي اتجاه مشروع رياضي احترفي.

وختم البيان أنه على الجميع تحمل مسؤويته.

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