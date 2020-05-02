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والي وهران يقرر غلق بعض المحلات التجارية بعد الاخلال بالقواعد الصحية

أخبار الجزائر
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والي وهران يقرر غلق بعض المحلات التجارية بعد الاخلال بالقواعد الصحية
بقلم كريمة سواق

نتيجة عدم إحترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

قرر والي ولاية وهران عبد القادر جلاوي غلق بعض المحلات والمتاجر  من أجل الحد من إنتشار كورنا كوفيد 19 .

ومست قرار  الغلق كل من المحلات والمتاجر  التالية:

قاعات الحلاقة.

محلات المرطبات والحلويات التقليدية.

محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية.

تجارة الادوات والاواني المنزلية.

تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات.

وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.

الى جانب النشاطات المجمعة من نوع بازار .

وللإشارة فإن قرار  الغلق سيكون سارية المفعول ابتداء من يوم غد الأحد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814197

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