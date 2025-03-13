والي وهران يقوم بزيارة تحفيزية للاعبي الحمراوة

قام والي وهران، سمير شيباني، ومدير الشباب والرياضة لولاية وهران تجار عادل، بزيارة تحفيزية لتدريبات فريق مولودية وهران.

واستغل والي وهران، سمير شيباني، فرصة تدريبات الفريق الاستعدادية لمواجهة المستضيف شبيبة القبائل بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

وأكد الوالي شيباني، في حديثه للاعبين، أن السلطات المحلية توفر لهم كل الإمكانيات للعودة بالفريق العريق إلى الريادة، حتى يكون في مستوى تطلعات الأنصار.

وأثارت زيارة شيباني ارتياحا كبيرا لدى الطاقم الفني واللاعبين الذي وعدوه ببذل مزيد من الجهد وتحقيق الأهداف المسطّرة.