والي وهران يكشف جديد مصنع فيات الجزائر

كشف والي وهران السعيد سعيود أن أشغال إنجاز مصنع السيارات من العلامة الإيطالية “فيات” بطفراوي تسير بوتيرة جيدة.

كما أن المصنع سيكون جاهزا في أواخر شهر ديسمبر القادم، تجسيدا للاتفاقية الثنائية المُبرَمة بين وزارة الصناعة ومجموعة “ستيلانتيس” التي تضم علامة “فيات”، بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج المركبات والسيارات السياحية والنفعية الخفيفة من علامة “فيات” في طفراوي بوهران قبل انقضاء عام 2023.

وخلالترأسه اجتماعا تنسيقيا مع ممثلين عن مجموعة ستيلانتيس العالمية التي تنتمي إليها علامة “فيات”، وكذا إطارات من وزارة الصناعة، وأعضاء الجهاز التنفيذي في وهران، بمعية مسؤولي بلدية طفراوي، لمناقشة أهم المراحل المتبقية من أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بطفراوي.

وكذا تقدّم أشغال مصنع فيات، لأهمية الملف وجدواه الاقتصادية، ضمن مساعي الدولة لإنتاج أول سيارة أواخر ديسمبر 2023. أسدى الوالي جُملة من التوصيات لكل المسؤولين المباشرين، من أجل مُضاعَفة الجهود والإنتهاء من جميع الأشغال في آجالها المحددة ووُجُوب العمل بنظام التناوب 3×8.

وأكد سعيود إلى أهمية هذا المشروع الاستراتيجي والهيكلي، الذي يحظى بدعم السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية. وهذا المصنع هو الأول المتكامل في الجزائر وسيكون قيمة مُضافة في قاطرة التنمية المحلية.

وحسب بيان مصالح ولاية وهران، قدم مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، عرضا خاصا حول مدى تقدم أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية بطفراوي.

من جهته قدّم ممثل مجموعة “ستيلانتيس” نسبة تقدم الأشغال التي أحرزها المصنع قبل شهر تقريباً من دخوله دورة الإنتاج، مضيفا أنها تسير بخطى ثابتة وأن المصنع سيكون جاهزا لإطلاق أول سيارة مُصنعة “فيات” نهاية العام الجاري.