والي وهران يكشف جديد مصنع فيات وإنتاج أوّل سيارة

كشف والي ولاية وهران سعيد سعيود اليوم عن نسبة تقدم أشغال إنجاز مصنع سيارات الإيطالية “فيات “بالمنطقة الصناعية طفراوي.

وأوضح سعيد سعيود نقلا عن الصفحة الرسمية للولاية أن اشغال إنجاز مصنع فيات بالمنطقة الصناعية طفراوي في وهران جد متقدمة

وقال والي وهران أن الشركة المكلفة بالمشروع أكملت من من إنجاز الوحدة الصناعية الأولي في حين تجاوزت نسبة 45 % من تقدم الاشغال في الوحدة الثانية.

أما بخصوص الاشغال التي تقع على عاتق الجانب الجزائري لهذا المشروع أكد سعيود أن الأشغال تسير بوتيرة جد متقدمة. حيث تم الإنتهاء من أشغال الربط بالكهرباء من قبل شركة سونلغاز.

أما حول ربط المصنع بالغاز والمياه الصالحة للشرب قال والي وهران: ” نحن في إنتظار أن تطلب منا الشركة إيصال الغاز والدراسة اكتملت تقريبّا. بينما المياه الصالحة للشرب الأشغال ستنطلق في ربطه بخزان طفراوي في الأيام القليلة القادمة بقيمة مالية تصل إلى 12 مليار سنتيم أي 120 مليون دينار “.

وإختتم الوالي ان كل الامور تسير على ما يرام حول أشغال إنجاز مصنع فيات وقال:” سنكون على أكثر تقدير جاهزين في الايام القليلة المقبلة لتركيب وإنجاز أول سيارة فيات في الجزائر.”