والي وهران يكشف عن توزيع 4500 سكن من مختلف الصيغ في الفاتح من نوفمبر

عاين والي وهران عبد القادر جلاوي خلال زيارة العمل والتفقد لمشاريع قطاع السكن بالولاية عددا من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ.

وزتفقد جلاوي اشغال إنجاز القطب العمراني الجديد ببلدية وادي تليلات المتمثل في مشروع 3000 وحدة سكنية عمومية ايجارية.

كما اعطى تعليمات صارمة لـ”لاوبيجي” بضرورة إنطلاق أشغال كل المشاريع السكنية المتوقفة، والمقدرة باكثر من 6000 وحدة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.

كما امر بالانطلاق في انجاز حصة إضافية تقدر ب 1500 مسكن ترقوي مدعم لتبليغ الحصة الاجمالية 4.500 وحدة سكنية سيتم توزيعها في الفاتح من نوفمبر الجاري.

وخلال معاينته لمشروع انجاز 3000 وحدة سكنية بصيغة عدل بالقطب العمراني الجديد احمد زبانة بمسرغين اين كشف عن توزيع 2800 سكن بصيغة عدل قريبا بعد الانتهاء من اشغال التهيئة.

كما اعلن عن تشكيل لجنة سكن ولائية بالتنسيق مع المندوبيات لإحصاء المتضررين من السكن الهش بوهران وترحيلهم حسب الاولوية.

في حين كشف عن استفادة عائلتين من ضحايا انهيار سكن بحي شوبو من السكن الاجتماعي.